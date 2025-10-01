Virksomhedsoversigt
Imply
Imply
  • Lønninger
  • Software Engineering Leder

  • Alle Software Engineering Leder Lønninger

  • San Francisco Bay Area

Imply Software Engineering Leder Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Software Engineering Leder samlede kompensation in San Francisco Bay Area hos Imply spænder fra $344K til $502K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Imply's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$395K - $451K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$344K$395K$451K$502K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Imply er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineering Leder hos Imply in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $501,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Imply for Software Engineering Leder rollen in San Francisco Bay Area er $344,250.

Andre ressourcer