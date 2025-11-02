Virksomhedsoversigt
Imply
Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in United States hos Imply udgør i alt $235K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Imply's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Imply
Software Engineer
hidden
Total per år
$235K
Niveau
Staff
Grundløn
$235K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
11+ År
Hvad er karriereniveauerne hos Imply?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Imply er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Imply in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $371,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Imply for Softwareingeniør rollen in United States er $263,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Imply

