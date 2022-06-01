Immersive Labs Lønninger

Immersive Labs's løn spænder fra $55,900 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $106,693 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Immersive Labs . Sidst opdateret: 11/25/2025