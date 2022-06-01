iMerit Technology Lønninger

iMerit Technology's løn spænder fra $11,651 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $94,525 for en Projektmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos iMerit Technology . Sidst opdateret: 11/25/2025