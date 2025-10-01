Virksomhedsoversigt
Illumio
  • San Francisco Bay Area

Illumio Software Engineering Leder Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Software Engineering Leder samlede kompensation in San Francisco Bay Area hos Illumio spænder fra $213K til $309K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Illumio's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$242K - $281K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$213K$242K$281K$309K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Illumio er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineering Leder hos Illumio in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $309,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Illumio for Software Engineering Leder rollen in San Francisco Bay Area er $213,200.

