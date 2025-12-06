Rekrutterer kompensation in United States hos Illumina udgør i alt $95K pr. year for P3. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Illumina's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Illumina er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
