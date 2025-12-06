Virksomhedsoversigt
Illumina
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Rekrutterer

  • Alle Rekrutterer Lønninger

Illumina Rekrutterer Lønninger

Rekrutterer kompensation in United States hos Illumina udgør i alt $95K pr. year for P3. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Illumina's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$87.4K - $102K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$80.8K$87.4K$102K$113K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 4 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Illumina er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Rekrutterer tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Illumina in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $113,050. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Illumina for Rekrutterer rollen in United States er $80,750.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Illumina

Relaterede virksomheder

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.