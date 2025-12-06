Virksomhedsoversigt
Illumina
Illumina
Illumina Industriel designer Lønninger

Den gennemsnitlige Industriel designer samlede kompensation in United States hos Illumina spænder fra $149K til $213K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Illumina's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$171K - $200K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$149K$171K$200K$213K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Illumina er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Industriel designer hos Illumina in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $212,940. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Illumina for Industriel designer rollen in United States er $149,240.

Andre ressourcer

