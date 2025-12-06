Virksomhedsoversigt
Illinois State University
Den gennemsnitlige Administrativ assistent samlede kompensation in United States hos Illinois State University spænder fra $35K til $49.9K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Illinois State University's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$40.1K - $46.9K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$35K$40.1K$46.9K$49.9K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Illinois State University?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Administrativ assistent hos Illinois State University in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $49,913. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Illinois State University for Administrativ assistent rollen in United States er $34,982.

Andre ressourcer

