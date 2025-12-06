Virksomhedsoversigt
IHS Markit
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Den gennemsnitlige Rekrutterer samlede kompensation in Malaysia hos IHS Markit spænder fra MYR 47.4K til MYR 64.7K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for IHS Markit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos IHS Markit in Malaysia ligger på en årlig samlet kompensation på MYR 64,660. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos IHS Markit for Rekrutterer rollen in Malaysia er MYR 47,380.

Andre ressourcer

