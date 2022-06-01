IDEX Lønninger

IDEX's løn spænder fra $54,707 i samlet kompensation om året for en Maskiningeniør i den lave ende til $332,000 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos IDEX . Sidst opdateret: 11/24/2025