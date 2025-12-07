Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager samlede kompensation in United States hos Human Interest spænder fra $168K til $230K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Human Interest's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Human Interest er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.