Human Interest
Human Interest Produktdesigner Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesigner kompensationspakke in United States hos Human Interest udgør i alt $170K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Human Interest's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Median Pakke
company icon
Human Interest
Product Designer
San Francisco, CA
Total per år
$170K
Niveau
L4
Grundløn
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Human Interest?
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Human Interest er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos Human Interest in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $170,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Human Interest for Produktdesigner rollen in United States er $170,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.