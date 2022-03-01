Hipcamp Lønninger

Virksomhedsoversigt
Hipcamp's løn spænder fra $168,504 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $907,515 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Hipcamp. Sidst opdateret: 9/5/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $170K
Forretningsanalytiker
$177K
Data Scientist
$175K

Human Resources
$366K
Produktdesigner
$169K
Produktleder
$212K
Software Engineering Leder
$908K
OSS

