Hightouch Lønninger

Hightouchs løninterval spænder fra $176,400 i total kompensation årligt for en Data Science Leder i den nedre ende til $306,000 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Hightouch . Sidst opdateret: 8/20/2025