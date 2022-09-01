Virksomhedskatalog
Hightouch

Hightouch Lønninger

Hightouchs løninterval spænder fra $176,400 i total kompensation årligt for en Data Science Leder i den nedre ende til $306,000 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Hightouch. Sidst opdateret: 8/20/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $190K
Data Science Leder
$176K
Salg
$306K

Salgsingeniør
$229K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Hightouch er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

10 years post-termination exercise window.

