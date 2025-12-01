Virksomhedsoversigt
Highspot
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Human Resources

  • Alle Human Resources Lønninger

Highspot Human Resources Lønninger

Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in United Kingdom hos Highspot spænder fra £112K til £160K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Highspot's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$171K - $202K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$150K$171K$202K$213K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Human Resources indberetningers hos Highspot for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Highspot er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Highspot er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Human Resources tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos Highspot in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £159,620. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Highspot for Human Resources rollen in United Kingdom er £112,428.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Highspot

Relaterede virksomheder

  • Pluralsight
  • Circadence
  • BlueVine
  • Kareo
  • Pantheon
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.