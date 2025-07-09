HGS Lønninger

HGS's løn spænder fra $80,400 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $160,800 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos HGS . Sidst opdateret: 9/10/2025