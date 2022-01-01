Virksomhedsoversigt
Hexaware Technologies
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Hexaware Technologies Lønninger

Hexaware Technologies's løn spænder fra $3,616 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $273,625 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Hexaware Technologies. Sidst opdateret: 9/10/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $7.2K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $122K
Revisor
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Forretningsdrift
$5.3K
Forretningsanalytiker
$7.3K
Kundeservice
$5.4K
Dataanalytiker
$21.8K
Data Scientist
$10.1K
Finansanalytiker
$15.6K
IT-teknolog
$79.7K
Marketing
$7.5K
Produktleder
$98.5K
Projektleder
$121K
Software Engineering Leder
$31.3K
Teknisk Programleder
$274K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at Hexaware Technologies is Teknisk Programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $273,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hexaware Technologies is $15,635.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Hexaware Technologies

Relaterede virksomheder

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer