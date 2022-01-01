Hexaware Technologies Lønninger

Hexaware Technologies's løn spænder fra $3,616 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $273,625 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Hexaware Technologies . Sidst opdateret: 9/10/2025