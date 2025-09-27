Virksomhedsoversigt
Helsing
Helsing Programleder Lønninger

Den gennemsnitlige Programleder samlede kompensation in United Kingdom hos Helsing spænder fra £165K til £230K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Helsing's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£177K - £209K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£165K£177K£209K£230K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Helsing er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Programleder hos Helsing in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £230,421. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Helsing for Programleder rollen in United Kingdom er £165,430.

