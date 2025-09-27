Virksomhedsoversigt
Helsing
Helsing Produktleder Lønninger

Den gennemsnitlige Produktleder samlede kompensation in United Kingdom hos Helsing spænder fra £146K til £205K pr. year.

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£158K - £184K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£146K£158K£184K£205K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Helsing er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



