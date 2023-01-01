Virksomhedsoversigt
Helsing
Helsing Lønninger

Helsing's løn spænder fra $166,892 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $254,285 for en Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Helsing. Sidst opdateret: 9/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $167K
Produktleder
$225K
Programleder
$254K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Helsing er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Den højest betalte rolle rapporteret hos Helsing er Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $254,285. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Helsing er $225,362.

