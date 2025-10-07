Virksomhedsoversigt
HCSC
HCSC Backend Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Backend Softwareingeniør kompensationspakke in United States hos HCSC udgør i alt $84K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for HCSC's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
HCSC
Associate Software Developer
Chicago, IL
Total per år
$84K
Niveau
Associate
Grundløn
$78K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$6K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos HCSC?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Backend Softwareingeniør hos HCSC in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $120,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos HCSC for Backend Softwareingeniør rollen in United States er $86,000.

