Virksomhedsoversigt
Hays
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Hays Lønninger

Hays's løn spænder fra $12,902 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $163,439 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Hays. Sidst opdateret: 9/3/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Salg
Median $118K
Administrativ Assistent
$35.4K
Data Scientist
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Grafisk Designer
$59.3K
Human Resources
$62.7K
Projektleder
$56.2K
Rekrutterer
$12.9K
Software Ingeniør
$42.6K
Software Engineering Leder
$163K
Løsningsarkitekt
$95.9K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Hays er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $163,439. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Hays er $60,967.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Hays

Relaterede virksomheder

  • OZON
  • Stewart Title
  • Franklin Templeton
  • SelectQuote
  • MakeMyTrip
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer