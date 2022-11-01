Hawaiian Airlines Lønninger

Hawaiian Airlines's løn spænder fra $61,200 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $145,725 for en Programmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Hawaiian Airlines . Sidst opdateret: 11/23/2025