Harvest Partners
Harvest Partners Lønninger

Harvest Partnerss løninterval spænder fra $89,445 i total kompensation årligt for en Produktchef i den nedre ende til $241,200 for en Copywriter i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Harvest Partners. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Copywriter
$241K
HR
$166K
Managementkonsulent
$169K

Marketing
$157K
Produktchef
$89.4K
Programleder
$159K
Rekrutteringskonsulent
$159K
Softwareingeniør
$189K
UX-forsker
$148K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Harvest Partners is Copywriter at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Harvest Partners is $158,790.

