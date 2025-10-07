Virksomhedsoversigt
Happiest Minds
Happiest Minds Data Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Data Ingeniør kompensationspakke in India hos Happiest Minds udgør i alt ₹830K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Happiest Minds's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Total per år
₹830K
Niveau
C2
Grundløn
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Happiest Minds?

₹13.98M

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Data Ingeniør hos Happiest Minds in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,905,978. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Happiest Minds for Data Ingeniør rollen in India er ₹829,664.

