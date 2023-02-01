Virksomhedsoversigt
Happiest Minds
Happiest Minds Lønninger

Happiest Minds's løn spænder fra $14,388 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $47,338 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Happiest Minds. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $14.4K

Data Ingeniør

Data Scientist
$35.8K
Produktleder
$47.3K

Software Engineering Leder
$25.9K
Løsningsarkitekt
$36.3K
OSS

Andre ressourcer