H-E-B Lønninger

H-E-B's løn spænder fra $36,400 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $235,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos H-E-B. Sidst opdateret: 10/20/2025

Software Ingeniør
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Kundeservice
Median $36.4K
Produktdesigner
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktleder
Median $140K
Software Engineering Leder
Median $235K
UX Researcher
Median $99K
Forretningsanalytiker
Median $80.3K
Dataanalytiker
$128K
Data Scientist
Median $163K
Grafisk Designer
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Rekrutterer
$121K
Salg
$63.9K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos H-E-B er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $235,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos H-E-B er $124,773.

