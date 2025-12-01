Virksomhedsoversigt
Gusto
Gusto Finansanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Finansanalytiker samlede kompensation in Turkey hos Gusto spænder fra TRY 972K til TRY 1.41M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Gusto's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$27K - $31.3K
Turkey
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$23.8K$27K$31.3K$34.5K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
Options

Hos Gusto er Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (1.67% månedligt)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Gusto er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Finansanalytiker hos Gusto in Turkey ligger på en årlig samlet kompensation på TRY 1,410,493. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Gusto for Finansanalytiker rollen in Turkey er TRY 971,936.

Andre ressourcer

