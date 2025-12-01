Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in United States hos Gusto spænder fra $71.4K til $101K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Gusto's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$80.8K - $92K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$71.4K$80.8K$92K$101K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
Options

Hos Gusto er Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (1.67% månedligt)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Gusto er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Gusto in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $101,480. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Gusto for Kundeservice rollen in United States er $71,380.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.