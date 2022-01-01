Virksomhedskatalog
GSK
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

GSK Lønninger

GSKs løninterval spænder fra $6,733 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $392,700 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos GSK. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $177K
Datascientist
Median $86.1K
Administrativ assistent
$71.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Biomedicinsk ingeniør
$169K
Forretningsdriftsleder
$28.8K
Forretningsanalytiker
$28.2K
Kontrolingeniør
$91.3K
Kundeservice
$36.1K
Data Science Leder
$60.3K
Finansanalytiker
$65.3K
IT-specialist
$59.7K
Managementkonsulent
$114K
Marketing
$248K
Marketing-drift
$75.9K
Produktdesigner
$55.4K
Produktchef
$60.5K
Programleder
$129K
Projektleder
$393K
Rekrutteringskonsulent
$80.6K
Myndighedsforhold
$97.8K
Salg
$6.7K
Cybersikkerhedsanalytiker
$105K
Software Engineering Leder
$86.1K
Løsningsarkitekt
$161K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos GSK er Projektleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $392,700. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos GSK er $83,329.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for GSK

Relaterede virksomheder

  • ASOS
  • IGT
  • Arrival
  • Adidas
  • Aviva plc
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer