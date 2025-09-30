Software Ingeniør kompensation in Greater Hyderabad Area hos Grid Dynamics spænder fra ₹1.15M pr. year for T1 til ₹2.85M pr. year for T3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Hyderabad Area udgør i alt ₹2.19M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Grid Dynamics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Grid Dynamics er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
