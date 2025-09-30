Software Ingeniør kompensation in Armenia hos Grid Dynamics spænder fra AMD 18.15M pr. year for T2 til AMD 25.76M pr. year for T4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Armenia udgør i alt AMD 20.77M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Grid Dynamics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Grid Dynamics er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
