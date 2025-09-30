Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Revisor kompensationspakke in Greater Los Angeles Area hos Grant Thornton udgør i alt $86.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Grant Thornton's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Total per år
$86.5K
Niveau
Senior Associate
Grundløn
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
3 År
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Revisor hos Grant Thornton in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig samlet kompensation på $97,270. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Grant Thornton for Revisor rollen in Greater Los Angeles Area er $86,500.

