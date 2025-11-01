Virksomhedsoversigt
Grainger
Grainger Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager kompensationspakke in United States hos Grainger udgør i alt $211K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Grainger's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Grainger
Product Manager
Chicago, IL
Total per år
$211K
Niveau
24
Grundløn
$163K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$33K
År i virksomheden
7 År
Års erfaring
20 År
Hvad er karriereniveauerne hos Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Grainger in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $256,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Grainger for Produktmanager rollen in United States er $210,500.

