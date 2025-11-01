Softwareingeniørmanager kompensation in Germany hos Grafana udgør i alt €123K pr. year for Senior Engineering Manager. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Germany udgør i alt €119K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Grafana's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Grafana er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)