Grafana
Grafana Produktdesigner Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesigner kompensationspakke in Germany hos Grafana udgør i alt €94.9K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Grafana's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Total per år
€94.9K
Niveau
L4
Grundløn
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Grafana?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Grafana er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Inkluderede Stillinger

UX Designer

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos Grafana in Germany ligger på en årlig samlet kompensation på €95,042. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Grafana for Produktdesigner rollen in Germany er €85,548.

Andre ressourcer