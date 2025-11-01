Virksomhedsoversigt
Grafana
Grafana Human Resources Lønninger

Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in United Kingdom hos Grafana spænder fra £43.9K til £63.9K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Grafana's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Grafana er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos Grafana in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £63,898. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Grafana for Human Resources rollen in United Kingdom er £43,862.

Andre ressourcer