Gradle
Gradle Lønninger

Gradle's løn spænder fra $100,500 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $177,110 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Gradle. Sidst opdateret: 10/19/2025

Software Ingeniør
Median $162K
Rekrutterer
$101K
Salg
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Den højest betalte rolle rapporteret hos Gradle er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $177,110. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Gradle er $161,500.

