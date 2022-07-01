Gradient AI Lønninger

Gradient AI's løn spænder fra $122,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $185,000 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Gradient AI . Sidst opdateret: 10/19/2025