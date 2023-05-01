Virksomhedsoversigt
GovTech
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

GovTech Lønninger

GovTech's løn spænder fra $8,514 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $163,213 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos GovTech. Sidst opdateret: 9/8/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $95.1K

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

DevOps Ingeniør

Produktleder
Median $105K
Data Scientist
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktdesigner
Median $73.2K

UX Designer

Forretningsanalytiker
Median $76.9K
Projektleder
Median $110K
Software Engineering Leder
Median $163K
Dataanalytiker
$8.5K
Human Resources
$82.1K
Programleder
$117K
Cybersikkerhedsanalytiker
$69.6K
Løsningsarkitekt
$103K

Data Arkitekt

Teknisk Programleder
$74.6K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at GovTech is Software Engineering Leder with a yearly total compensation of $163,213. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech is $95,115.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for GovTech

Relaterede virksomheder

  • Stripe
  • Google
  • Databricks
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer