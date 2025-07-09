Godrej Lønninger

Godrejs løninterval spænder fra $5,923 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $75,375 for en Forretningsudvikling i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Godrej . Sidst opdateret: 8/11/2025