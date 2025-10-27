Virksomhedsoversigt
GOAT
GOAT Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United States hos GOAT udgør i alt $150K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for GOAT's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
GOAT
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
Total per år
$150K
Niveau
hidden
Grundløn
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hvad er karriereniveauerne hos GOAT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos GOAT er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos GOAT in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $215,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos GOAT for Software Ingeniør rollen in United States er $150,000.

