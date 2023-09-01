Globys Lønninger

Globys's løn spænder fra $88,329 i samlet kompensation om året for en Projektleder i den lave ende til $229,140 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Globys . Sidst opdateret: 10/18/2025