Globant Lønninger

Globant's løn spænder fra $11,235 i samlet kompensation om året for en Marketing in Argentina i den lave ende til $298,500 for en Forretningsudvikling in Colombia i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Globant. Sidst opdateret: 9/12/2025

$160K

Software Ingeniør
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend Softwareingeniør

Data Ingeniør

DevOps Ingeniør

Webudvikler

Projektleder
Median $19.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $40.3K

Løsningsarkitekt
Median $126K
Teknisk Programleder
Median $190K
Software Engineering Leder
Median $196K
Revisor
$15.9K
Administrativ Assistent
$143K
Forretningsdriftsleder
$33.6K
Forretningsanalytiker
$46.4K
Forretningsudvikling
$299K
Kundeservice
$50.3K
Human Resources
$15.2K
IT-teknolog
$13.3K
Ledelseskonsulent
$71.9K
Marketing
$11.2K
Marketing Operations
$52.3K
Produktdesigner
$46.8K
Produktleder
$39.4K
Programleder
Median $219K
Salg
$80.4K
Salgsingeniør
$121K
OSS

