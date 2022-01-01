Globant Lønninger

Globant's løn spænder fra $11,235 i samlet kompensation om året for en Marketing in Argentina i den lave ende til $298,500 for en Forretningsudvikling in Colombia i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Globant . Sidst opdateret: 9/12/2025