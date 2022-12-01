Glean Lønninger

Virksomhedsoversigt
Glean's løn spænder fra $62,409 i samlet kompensation om året for en Løsningsarkitekt i den lave ende til $1,054,700 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Glean. Sidst opdateret: 8/27/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $110K

Backend Softwareingeniør

Produktleder
Median $340K
Data Scientist
$261K

Rekrutterer
$86.1K
Salg
$289K
Salgsingeniør
$230K
Software Engineering Leder
$1.05M
Løsningsarkitekt
$62.4K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Glean er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

