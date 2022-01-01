Glassdoor Lønninger

Virksomhedsoversigt
Glassdoor's løn spænder fra $11,551 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $342,705 for en Marketing Operations i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Glassdoor. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $192K
Software Engineering Leder
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Data Scientist
Median $190K
Produktdesigner
Median $153K
UX Researcher
Median $254K
Forretningsdriftsleder
$205K
Kundesucces
$122K
Dataanalytiker
$129K
Data Science Leder
$250K
Marketing Operations
$343K
Programleder
$279K
Projektleder
$110K
Salg
$11.6K
Teknisk Programleder
$139K
Den højest betalte rolle rapporteret hos Glassdoor er Marketing Operations at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $342,705. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Glassdoor er $192,000.

