Gilead Sciences Lønninger

Gilead Sciences's løn spænder fra $89,550 i samlet kompensation om året for en Venturekapitalist i den lave ende til $349,238 for en Virksomhedsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Gilead Sciences. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $140K
Data Scientist
Median $223K
Finansanalytiker
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programleder
Median $212K
Projektleder
Median $178K
Forretningsanalytiker
Median $263K
IT-teknolog
Median $220K
Produktleder
Median $170K
Software Engineering Leder
Median $295K
Biomedicinsk Ingeniør
$151K
Virksomhedsudvikling
$349K
Data Science Leder
$208K
Juridisk
$291K
Ledelseskonsulent
$156K
Marketing Operations
$141K
Produktdesigner
$203K
Produktdesign Leder
$182K
Cybersikkerhedsanalytiker
$182K
Løsningsarkitekt
$254K

Data Arkitekt

Teknisk Programleder
$244K
Venturekapitalist
$89.6K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Gilead Sciences er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Compensația totală anuală mediană raportată la Gilead Sciences este $208,035.

Andre ressourcer