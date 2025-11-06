Virksomhedsoversigt
Gigamon
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

  • Chennai Metropolitan Area

Gigamon Softwareingeniør Lønninger i Chennai Metropolitan Area

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Chennai Metropolitan Area hos Gigamon udgør i alt ₹2.63M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Gigamon's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Total per år
₹2.63M
Niveau
hidden
Grundløn
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹266K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Gigamon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Gigamon in Chennai Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på ₹4,858,576. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Gigamon for Softwareingeniør rollen in Chennai Metropolitan Area er ₹1,458,096.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Gigamon

Relaterede virksomheder

  • Lookout
  • Vectra AI
  • BlueVoyant
  • Proofpoint
  • FireEye
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer