Giant Eagle
Giant Eagle Kundeservice Lønninger

Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in United States hos Giant Eagle spænder fra $21.6K til $30.2K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Giant Eagle's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$23.4K - $28.3K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$21.6K$23.4K$28.3K$30.2K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Giant Eagle?

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Giant Eagle in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $30,160. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Giant Eagle for Kundeservice rollen in United States er $21,580.

