Softwareingeniør kompensation in Greater Sao Paulo hos GFT Group spænder fra R$103K pr. year for Software Engineer til R$170K pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Sao Paulo udgør i alt R$144K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for GFT Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
