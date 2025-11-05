Virksomhedsoversigt
GFT Group
GFT Group Softwareingeniør Lønninger i Greater Sao Paulo

Softwareingeniør kompensation in Greater Sao Paulo hos GFT Group spænder fra R$103K pr. year for Software Engineer til R$170K pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Sao Paulo udgør i alt R$144K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for GFT Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Hvad er karriereniveauerne hos GFT Group?

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos GFT Group in Greater Sao Paulo ligger på en årlig samlet kompensation på R$193,423. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos GFT Group for Softwareingeniør rollen in Greater Sao Paulo er R$140,273.

